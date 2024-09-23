100 злотых 1979 года MW "Серна". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1979 года "Серна" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2663 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1275 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

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