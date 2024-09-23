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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1979 года MW "Серна". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1979 года MW "Серна" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1979 года MW "Серна" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1979 года "Серна" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2663 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1275 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 63 USD
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1979 "Серна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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