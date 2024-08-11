Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 30,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1978 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 794 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 260 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coinhouse (2)
- COINSNET (2)
- Istra Numizmatika d.o.o. (1)
- Katz (4)
- Niemczyk (6)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (2)
- Numismatica Ferrarese (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Stare Monety (4)
- Stary Sklep (4)
- WCN (14)
- Wójcicki (5)
- Wu-eL (2)
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 100 злотых 1978 "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск