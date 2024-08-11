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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1978 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 794 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 260 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (2)
  • COINSNET (2)
  • Istra Numizmatika d.o.o. (1)
  • Katz (4)
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  • Numis Poland (1)
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  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Stare Monety (4)
  • Stary Sklep (4)
  • WCN (14)
  • Wójcicki (5)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1978 "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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