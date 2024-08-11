100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1978 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 794 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 260 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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