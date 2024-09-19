Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1978 года
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Памятные серебряные
Памятные Медно-никелевые
Пробные монеты
100 злотых 1978 MW Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 29
100 злотых 1978 MW Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Серебро
Средняя цена —
Продажи
0 1
100 злотых 1978 MW Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Никель. Без локона
Средняя цена 95 $
Продажи
0 31
100 злотых 1978 MW Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Никель. С локоном
Средняя цена 100 $
Продажи
0 28
100 злотых 1978 MW Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Серебро. Без локона
Средняя цена 60 $
Продажи
0 8
100 злотых 1978 MW Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Серебро. С локоном
Средняя цена —
Продажи
0 0
20 злотых 1978 MW Пробные Первый Польский Космонавт - Гермашевский Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 30
20 злотых 1978 MW Пробные Первый Польский Космонавт - Гермашевский Медно-никель
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
10 злотых 1978 MW Пробные 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса Алюминий
Средняя цена 440 $
Продажи
0 2
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