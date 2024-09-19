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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1978 года

для обращения

Аверс
Реверс
10 злотых 1978 MW 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Средняя цена 95 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 злотых 1978
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 1978 WK
Средняя цена 90 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 злотых 1978 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 злотый 1978 MW
Средняя цена 45 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1 злотый 1978
Средняя цена 40 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
50 грошей 1978 MW
Средняя цена 120 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
50 грошей 1978 Без знака монетного двора
Средняя цена 65 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 грошей 1978 MW
Средняя цена 30 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
10 грошей 1978 MW
Средняя цена 110 $
Продажи
0 8

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Серебро
Средняя цена 15 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Лось Серебро
Средняя цена 30 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Януш Корчак Серебро
Средняя цена 15 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Бобр Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 84

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
20 злотых 1978 MW Мария Конопницкая Медно-никель
Средняя цена 30 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
20 злотых 1978 MW Первый Польский Космонавт - Гермашевский Медно-никель
Средняя цена 40 $
Продажи
0 20

Пробные монеты

Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Серебро
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Никель. Без локона
Средняя цена 95 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Никель. С локоном
Средняя цена 100 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Серебро. Без локона
Средняя цена 60 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Серебро. С локоном
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные Лось Никель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные Лось Серебро
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные Голова Лося Никель
Средняя цена 270 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные Голова Лося Серебро
Средняя цена 150 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные Януш Корчак Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные Януш Корчак Серебро
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные Януш Корчак Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные Януш Корчак Серебро
Средняя цена 50 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные Бобр Никель
Средняя цена 190 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные Бобр Серебро
Средняя цена 130 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные Бобр Никель
Средняя цена 230 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные Бобр Серебро
Средняя цена 120 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные Интеркосмос 78 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
100 злотых 1978 MW Пробные Интеркосмос 78 Серебро
Средняя цена 55 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
20 злотых 1978 MW Пробные Мария Конопницкая Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
20 злотых 1978 MW Пробные Мария Конопницкая Медно-никель
Средняя цена 810 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 злотых 1978 MW Пробные Первый Польский Космонавт - Гермашевский Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
20 злотых 1978 MW Пробные Первый Польский Космонавт - Гермашевский Медно-никель
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1978 MW Пробные 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса Алюминий
Средняя цена 440 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 грошей 1978 Пробные Бронза
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 2
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