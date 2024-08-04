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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1978 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

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Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1978 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1400 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
436 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1978 "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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