Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1978 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,1 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1978 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1400 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
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