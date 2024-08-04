Пробные 10 злотых 1978 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1978 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1400 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

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