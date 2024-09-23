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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 10 злотых Народной Республики - Польша

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10 злотых 1958-1960 Пробные

Ключ и шестеренка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1958 Алюминий 5 0 31960 Никель 500 0 38
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10 злотых 1958-1971 Пробные

200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1958 Медно-никель 5 0 51960 Никель 500 0 301960 Алюминий 10 0 01966 MW Никель 500 0 361966 MW Медно-никель 25 0 21969 MW Золото 20 0 11970 MW Серебро 300 0 11970 MW Медно-никель - 0 31971 MW Медно-никель - 0 0
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10 злотых 1958-1960 Пробные

200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1958 KZ EJ Алюминий 10 - 0 131958 Алюминий 5 - 0 61958 Латунь 5 - 0 21958 KZ EJ Медно-никель 10 - 0 101958 Медно-никель 5 5 0 41960 KZ EJ Никель 500 - 0 27
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10 злотых 1959-1973 Пробные

Николай Коперник
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1959 JG Никель 500 0 351959 JG Алюминий 10 0 01965 MW JG Алюминий 5 0 41965 MW JG Медно-никель - 0 01967 MW JG Никель 500 0 301967 MW JG Медно-никель - 0 31967 MW JG Алюминий 17 0 01968 MW JG Алюминий 10 0 01970 MW JG Алюминий 5 0 01973 MW JG Никель 500 0 351973 MW JG Медно-никель 10 0 2
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10 злотых 1964 Пробные

600 лет Ягеллонскому университету
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 Выпуклая надпись. Никель 500 0 311964 Выпуклая надпись. Медно-никель 125 0 6
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10 злотых 1964 Пробные

600 лет Ягеллонскому университету
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 Вдавленная надпись. Никель 500 0 371964 Вдавленная надпись. Медно-никель 125 0 01964 Вдавленная надпись. Томпак 5 0 71964 Вдавленная надпись. Нейзильбер 30 0 1
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10 злотых 1964 Пробные

600 лет Ягеллонскому университету
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 Орел без короны. Медно-никель 30,000 0 861964 Орел без короны. Медно-никель. Без надписи PRÓBA - 0 731964 Орел без короны. Никель 500 0 45
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10 злотых 1964 Пробные

600 лет Ягеллонскому университету
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 Орел в короне. Никель 500 0 311964 Орел в короне. Медно-никель 10 0 6
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10 злотых 1964 Пробные

Серп и шпатель
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 Никель 500 0 571964 Медно-никель 20 0 1
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10 злотых 1964 Пробные

Женщина с колосьями
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 WK Никель 500 0 281964 WK Медно-никель 10 0 0
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10 злотых 1964 Пробные

Женщина с колосьями
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 WK Медно-никель 10 0 1
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10 злотых 1964 Пробные

Дерево
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 Никель 500 0 391964 Медно-никель 10 0 0
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10 злотых 1964 Пробные

Новый Завод. Плоцк, Турошув
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 Никель 500 0 361964 Медно-никель 20 0 1
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10 злотых 1965 Пробные

Ника
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1965 MW WK Никель 500 0 271965 MW WK Медно-никель 20 0 0
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10 злотых 1965 Пробные

Ника
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1965 MW WK Никель 500 0 241965 MW WK Медно-никель 20 0 1
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10 злотых 1965 Пробные

Русалка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1965 MW Никель 500 0 281965 MW Медно-никель 30,120 0 67
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10 злотых 1965 Пробные

Русалка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1965 MW Никель 500 0 331965 MW Медно-никель 30,100 0 77
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10 злотых 1965-1966 Пробные

Колонна Сигизмунда
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1965 MW 31 мм. Никель 500 0 371965 MW 31 мм. Медно-никель 20 0 31966 MW 28 мм. Никель 500 0 201966 MW 28 мм. Медно-никель 10 0 91966 MW 28 мм. Нейзильбер - 0 1
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10 злотых 1967 Пробные

Генерал Кароль Сверчевский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1967 MW WK Никель 500 0 351967 MW WK Медно-никель 10 0 0
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10 злотых 1967 Пробные

Генерал Кароль Сверчевский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1967 MW Никель 500 0 331967 MW Медно-никель 20 0 1
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10 злотых 1967 Пробные

Мария Склодовская-Кюри
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1967 MW JMN Никель 500 0 371967 MW JMN Медно-никель. Гурт рубчатый 16 0 41967 MW JMN Медно-никель. Гурт гладкий 10 0 0
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10 злотых 1967 Пробные

Мария Склодовская-Кюри
Год Знак Описание Продажи Продажи
1967 MW JMN Медно-никель 0 2
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10 злотых 1967 Пробные

Мария Склодовская-Кюри
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1967 MW JJ Никель 500 0 261967 MW JJ Медно-никель 25 0 1
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10 злотых 1967 Пробные

50 Годовщина Октябрьской революции
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1967 MW JJ Никель 500 0 351967 MW JJ Медно-никель 40 0 5
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10 злотых 1968 Пробные

25 лет Народного Войска Польского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1968 MW JMN Никель 500 0 521968 MW JMN Медно-никель 20 0 4
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10 злотых 1969 Пробные

30 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1969 MW JJ Никель 500 0 271969 MW JJ Медно-никель 20 0 21969 MW JJ Золото 5 0 1
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10 злотых 1969 Пробные

30 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1969 MW Никель 500 0 231969 MW Медно-никель 20 0 3
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10 злотых 1969 Пробные

30 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1969 MW Никель 500 0 241969 MW Медно-никель 20 0 3
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10 злотых 1969 Пробные

30 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1969 MW Никель 500 0 241969 MW Медно-никель 20 0 1
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10 злотых 1970 Пробные

Мы были - Мы есть - Мы будем
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1970 MW Никель 500 0 281970 MW Медно-никель. Гурт рубчатый 20 0 11970 MW Медно-никель. Гурт гладкий 10 0 01970 MW Серебро 300 0 0
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10 злотых 1970 Пробные

Мы были - Мы есть - Мы будем
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1970 MW Никель 500 0 241970 MW Медно-никель 20 0 0
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10 злотых 1971 Пробные

ФАО
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1971 MW Никель 500 0 311971 MW Медно-никель 20 0 2
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10 злотых 1971 Пробные

ФАО
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1971 MW WK Никель 500 0 291971 MW WK Медно-никель 51,800 0 63
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10 злотых 1971 Пробные

ФАО
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1971 MW JMN Никель 500 0 301971 MW JMN Медно-никель 51,200 0 49
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10 злотых 1971 Пробные

50 лет III Силезскому восстанию
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1971 MW WK Никель 500 0 261971 MW WK Медно-никель 20 0 0
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10 злотых 1971 Пробные

50 лет III Силезскому восстанию
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1971 MW JJ Никель 500 0 301971 MW JJ Медно-никель 20 0 1
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10 злотых 1972 Пробные

50 лет порту в Гдыне
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1972 MW WK Никель 500 0 261972 MW WK Медно-никель 20 0 0
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10 злотых 1972 Пробные

50 лет порту в Гдыне
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1972 MW WK Никель 500 0 311972 MW WK Медно-никель 20 0 1
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10 злотых 1973 Пробные

200 лет Комиссии Национального Образования
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1973 MW Никель 500 0 151973 MW Медно-никель 20 0 6
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10 злотых 1973 Пробные

200 лет Комиссии Национального Образования
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1973 MW JMN Никель 500 0 251973 MW JMN Медно-никель 20 0 19
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10 злотых 1974 Пробные

200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1974 MW AJ Никель 500 0 361974 MW AJ Медно-никель 40 0 6
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10 злотых 1974 Пробные

Генрик Сенкевич
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1974 MW Никель 500 0 281974 MW Медно-никель 40 0 15
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10 злотых 1975-1983 Пробные

100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1975 MW Никель 500 0 371975 MW Медно-никель 40 0 61975 MW Алюминий - 0 41978 MW Алюминий - 0 21982 MW Алюминий - 0 101983 MW Алюминий - 0 8
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10 злотых 1984-1988 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1984 MW Никель 500 0 411984 MW Медно-никель - 0 01985 MW Алюминий - 0 31988 MW Алюминий - 0 4
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10 злотых 1989 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1989 MW Никель 500 0 791989 MW Латунь - 0 49
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