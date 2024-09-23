Пробные монеты 10 злотых Народной Республики - Польша
10 злотых 1958-1960 ПробныеКлюч и шестеренка
10 злотых 1958-1971 Пробные200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
10 злотых 1958-1960 Пробные200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
10 злотых 1959-1973 ПробныеНиколай Коперник
10 злотых 1964 Пробные600 лет Ягеллонскому университету
10 злотых 1964 Пробные600 лет Ягеллонскому университету
10 злотых 1964 Пробные600 лет Ягеллонскому университету
10 злотых 1964 Пробные600 лет Ягеллонскому университету
10 злотых 1964 ПробныеСерп и шпатель
10 злотых 1964 ПробныеЖенщина с колосьями
10 злотых 1964 ПробныеЖенщина с колосьями
10 злотых 1964 ПробныеДерево
10 злотых 1964 ПробныеНовый Завод. Плоцк, Турошув
10 злотых 1965 ПробныеНика
10 злотых 1965 ПробныеНика
10 злотых 1965 ПробныеРусалка
10 злотых 1965 ПробныеРусалка
10 злотых 1965-1966 ПробныеКолонна Сигизмунда
10 злотых 1967 ПробныеГенерал Кароль Сверчевский
10 злотых 1967 ПробныеГенерал Кароль Сверчевский
10 злотых 1967 ПробныеМария Склодовская-Кюри
10 злотых 1967 ПробныеМария Склодовская-Кюри
10 злотых 1967 ПробныеМария Склодовская-Кюри
10 злотых 1967 Пробные50 Годовщина Октябрьской революции
10 злотых 1968 Пробные25 лет Народного Войска Польского
10 злотых 1969 Пробные30 лет Польской Народной Республики
10 злотых 1969 Пробные30 лет Польской Народной Республики
10 злотых 1969 Пробные30 лет Польской Народной Республики
10 злотых 1969 Пробные30 лет Польской Народной Республики
10 злотых 1970 ПробныеМы были - Мы есть - Мы будем
10 злотых 1970 ПробныеМы были - Мы есть - Мы будем
10 злотых 1971 ПробныеФАО
10 злотых 1971 ПробныеФАО
10 злотых 1971 ПробныеФАО
10 злотых 1971 Пробные50 лет III Силезскому восстанию
10 злотых 1971 Пробные50 лет III Силезскому восстанию
10 злотых 1972 Пробные50 лет порту в Гдыне
10 злотых 1972 Пробные50 лет порту в Гдыне
10 злотых 1973 Пробные200 лет Комиссии Национального Образования
10 злотых 1973 Пробные200 лет Комиссии Национального Образования
10 злотых 1974 Пробные200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
10 злотых 1974 ПробныеГенрик Сенкевич
10 злотых 1975-1983 Пробные100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
10 злотых 1984-1988 Пробные
10 злотых 1989 Пробные