Пробные 10 злотых 1965 года MW "Русалка". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Русалка" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3601 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 900 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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