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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1965 года

для обращения

Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW JG Николай Коперник
Средняя цена 45 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
1 злотый 1965 MW
Средняя цена 65 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
50 грошей 1965 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
20 грошей 1965 MW
Средняя цена 25 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
10 грошей 1965 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
5 грошей 1965 MW
Средняя цена 40 $
Продажи
0 25

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW WK Ника
Средняя цена 25 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW Колонна Сигизмунда 31 мм
Средняя цена 25 $
Продажи
0 70

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW JG Пробные Николай Коперник Алюминий
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW JG Пробные Николай Коперник Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW WK Пробные Ника Никель
Средняя цена 150 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW WK Пробные Ника Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW WK Пробные Ника Никель
Средняя цена 190 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW WK Пробные Ника Медно-никель
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW Пробные Русалка Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW Пробные Русалка Медно-никель
Средняя цена 35 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW Пробные Русалка Никель
Средняя цена 150 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW Пробные Русалка Медно-никель
Средняя цена 40 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW Пробные Колонна Сигизмунда 31 мм. Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
10 злотых 1965 MW Пробные Колонна Сигизмунда 31 мм. Медно-никель
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 3
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