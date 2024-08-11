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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1965 года MW "Русалка". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1965 года MW "Русалка" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1965 года MW "Русалка" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 30,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1965
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Русалка" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2848 проданному на аукционе Stary Sklep за 1050 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Русалка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1965 "Русалка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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