Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1965 года MW "Русалка". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,9 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 30,100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1965
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Русалка" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2848 проданному на аукционе Stary Sklep за 1050 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Дата 13 июня 2024
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