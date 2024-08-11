Пробные 10 злотых 1965 года MW "Русалка". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1965 года "Русалка" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2848 проданному на аукционе Stary Sklep за 1050 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность UNC (77) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS67 (7) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (1) SP69 (1) SP68 (1) SP67 (1) Сервис NGC (12) PCGS (3)

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