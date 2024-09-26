10 злотых 1965 года MW "Колонна Сигизмунда". 31 мм (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1965 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 31 мм. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2929 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 625 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

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