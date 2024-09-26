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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1965 года MW "Колонна Сигизмунда". 31 мм (Польша, Народная Республика)

Разновидность: 31 мм

Аверс монеты - 10 злотых 1965 года MW "Колонна Сигизмунда" 31 мм - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1965 года MW "Колонна Сигизмунда" 31 мм - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1965
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1965 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 31 мм. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2929 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 625 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 36 PLN
Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
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Дата 7 сентября 2023
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Дата 7 сентября 2023
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Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
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Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
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Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1965 "Колонна Сигизмунда" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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