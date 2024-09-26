Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1965 года MW "Колонна Сигизмунда". 31 мм (Польша, Народная Республика)
Разновидность: 31 мм
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1965 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 31 мм. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2929 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 625 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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