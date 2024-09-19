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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные Медно-никелевые 10 злотых Народной Республики - Польша

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10 злотых 1964

600 лет Ягеллонскому университету
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 WK Выпуклая надпись 2,610,000 0 55
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10 злотых 1964 Пробные

600 лет Ягеллонскому университету
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 WK Вдавленная надпись 2,612,000 0 49
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10 злотых 1965

Ника
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1965 MW WK 3,492,000 0 73
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10 злотых 1965-1966

Колонна Сигизмунда
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1965 MW 31 мм 2,000,000 0 701966 MW 28 мм 20,000 0 186
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10 злотых 1967

Генерал Кароль Сверчевский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1967 MW WK 2,000,000 0 24
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10 злотых 1967

Мария Склодовская-Кюри
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1967 MW JMN 2,000,000 0 30
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10 злотых 1968

25 лет Народного Войска Польского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1968 MW JMN 2,000,000 0 35
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10 злотых 1969

30 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1969 MW JJ 2,000,000 0 13
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10 злотых 1970

Мы были - Мы есть - Мы будем
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1970 MW 2,000,000 0 27
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10 злотых 1971

Всемирный день продовольствия
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1971 MW JJ 2,000,000 0 41
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10 злотых 1971

50 лет III Силезскому восстанию
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1971 MW WK 2,000,000 0 16
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10 злотых 1972

50 лет порту в Гдыне
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1972 MW WK 2,000,000 0 30
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