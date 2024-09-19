Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Памятные Медно-никелевые 10 злотых Народной Республики - Польша
10 злотых 1964600 лет Ягеллонскому университету
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1964 WK Выпуклая надпись 2,610,000 0 55
10 злотых 1964 Пробные600 лет Ягеллонскому университету
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1964 WK Вдавленная надпись 2,612,000 0 49
10 злотых 1965Ника
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1965 MW WK 3,492,000 0 73
10 злотых 1965-1966Колонна Сигизмунда
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1965 MW 31 мм 2,000,000 0 701966 MW 28 мм 20,000 0 186
10 злотых 1967Генерал Кароль Сверчевский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1967 MW WK 2,000,000 0 24
10 злотых 1967Мария Склодовская-Кюри
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1967 MW JMN 2,000,000 0 30
10 злотых 196825 лет Народного Войска Польского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1968 MW JMN 2,000,000 0 35
10 злотых 196930 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1969 MW JJ 2,000,000 0 13
10 злотых 1970Мы были - Мы есть - Мы будем
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1970 MW 2,000,000 0 27
10 злотых 1971Всемирный день продовольствия
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1971 MW JJ 2,000,000 0 41
10 злотых 197150 лет III Силезскому восстанию
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1971 MW WK 2,000,000 0 16
10 злотых 197250 лет порту в Гдыне
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1972 MW WK 2,000,000 0 30
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