10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда". 28 мм (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1966 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 28 мм. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5721 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2400 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

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