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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда". 28 мм (Польша, Народная Республика)

Разновидность: 28 мм

Аверс монеты - 10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда" 28 мм - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда" 28 мм - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Тираж UNC 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1966
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (186)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1966 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 28 мм. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5721 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2400 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS68 PCG
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1966 "Колонна Сигизмунда" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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