Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда". 28 мм (Польша, Народная Республика)
Разновидность: 28 мм
Цены на аукционах (186)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1966 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 28 мм. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5721 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2400 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS68 PCG
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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