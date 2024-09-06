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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1965 года MW WK "Ника" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1965 года MW WK "Ника" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1965 года MW WK "Ника" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 3,492,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1965
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1965 года "Ника" со знаком MW WK. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2928 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 725 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 44 PLN
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 злотых 1965 MW WK "Ника" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1965 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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