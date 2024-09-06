Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1965 года MW WK "Ника" (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1965 года "Ника" со знаком MW WK. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2928 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 725 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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