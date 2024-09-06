10 злотых 1965 года MW WK "Ника" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1965 года "Ника" со знаком MW WK. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2928 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 725 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

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