Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1964 года WK "600 лет Ягеллонскому университету". Выпуклая надпись (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Выпуклая надпись
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" со знаком WK. Выпуклая надпись. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2927 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2100 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
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Где продать?
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