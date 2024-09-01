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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1964 года WK "600 лет Ягеллонскому университету". Выпуклая надпись (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Выпуклая надпись

Аверс монеты - 10 злотых 1964 года WK "600 лет Ягеллонскому университету" Выпуклая надпись - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1964 года WK "600 лет Ягеллонскому университету" Выпуклая надпись - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,610,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" со знаком WK. Выпуклая надпись. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2927 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2100 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 42 PLN
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Heritage - July 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 52 USD
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

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