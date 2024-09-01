10 злотых 1964 года WK "600 лет Ягеллонскому университету". Выпуклая надпись (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" со знаком WK. Выпуклая надпись. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2927 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2100 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность UNC (54) XF (1) Сохранность (слабы) MS68 (2) MS67 (6) MS66 (10) MS65 (14) MS64 (4) MS63 (1) MS62 (1) Сервис NGC (29) PCGS (7) GCN (2)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (2)

COINSNET (2)

Heritage (1)

MARCINIAK (4)

Niemczyk (6)

Numimarket (4)

Numisbalt (1)

Stare Monety (2)

Stary Sklep (2)

WCN (12)

WDA - MiM (10)

Wójcicki (9)