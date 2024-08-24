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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1964 года

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
10 злотых 1964 WK 600 лет Ягеллонскому университету Выпуклая надпись
Средняя цена 50 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 WK Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Вдавленная надпись
Средняя цена 35 $
Продажи
0 49

Пробные монеты

Аверс
Реверс
20 злотых 1964 MW Пробные Серп и шпатель Никель
Средняя цена 400 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
20 злотых 1964 MW Пробные Серп и шпатель Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 злотых 1964 MW WK Пробные Женщина с колосьями Никель
Средняя цена 490 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
20 злотых 1964 MW WK Пробные Женщина с колосьями Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 злотых 1964 MW Пробные Дерево Никель
Средняя цена 450 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
20 злотых 1964 MW Пробные Дерево Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 злотых 1964 MW Пробные Новый Завод. Плоцк, Турошув Никель
Средняя цена 390 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
20 злотых 1964 MW Пробные Новый Завод. Плоцк, Турошув Медно-никель
Средняя цена 230 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Выпуклая надпись. Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Выпуклая надпись. Медно-никель
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Вдавленная надпись. Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Вдавленная надпись. Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Вдавленная надпись. Томпак
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Вдавленная надпись. Нейзильбер
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Орел без короны. Медно-никель
Средняя цена 50 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Орел без короны. Медно-никель. Без надписи PRÓBA
Средняя цена 300 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Орел без короны. Никель
Средняя цена 190 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Орел в короне. Никель
Средняя цена 420 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Орел в короне. Медно-никель
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные Серп и шпатель Никель
Средняя цена 590 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные Серп и шпатель Медно-никель
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 WK Пробные Женщина с колосьями Никель
Средняя цена 570 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 WK Пробные Женщина с колосьями Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 WK Пробные Женщина с колосьями Медно-никель
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные Дерево Никель
Средняя цена 380 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные Дерево Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные Новый Завод. Плоцк, Турошув Никель
Средняя цена 380 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
10 злотых 1964 Пробные Новый Завод. Плоцк, Турошув Медно-никель
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 1
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