Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1964 года
Памятные Медно-никелевые
Пробные монеты
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Выпуклая надпись. Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 31
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Выпуклая надпись. Медно-никель
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 6
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Вдавленная надпись. Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 37
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Вдавленная надпись. Медно-никель
Средняя цена —
Продажи
0 0
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Вдавленная надпись. Томпак
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 7
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Вдавленная надпись. Нейзильбер
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 1
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Орел без короны. Медно-никель
Средняя цена 50 $
Продажи
0 86
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Орел без короны. Медно-никель. Без надписи PRÓBA
Средняя цена 300 $
Продажи
0 73
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Орел без короны. Никель
Средняя цена 190 $
Продажи
0 45
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Орел в короне. Никель
Средняя цена 420 $
Продажи
0 31
10 злотых 1964 Пробные 600 лет Ягеллонскому университету Орел в короне. Медно-никель
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 6
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