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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Выпуклая надпись. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Выпуклая надпись. Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" Выпуклая надпись Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" Выпуклая надпись Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 125

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Выпуклая надпись. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2951 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 5500 PLN. Торги состоялись 8 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
1252 $
Цена в валюте аукциона 5400 PLN
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
1378 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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