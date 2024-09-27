Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Выпуклая надпись. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Выпуклая надпись. Медно-никель
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 125
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1964
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Выпуклая надпись. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2951 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 5500 PLN. Торги состоялись 8 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- GGN (2)
- MARCINIAK (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Stary Sklep (1)
- WCN (1)
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
1252 $
Цена в валюте аукциона 5400 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
1378 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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