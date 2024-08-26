Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел в короне. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Орел в короне. Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" Орел в короне Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" Орел в короне Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел в короне. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2950 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7000 PLN. Торги состоялись 8 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
1753 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
1182 $
Цена в валюте аукциона 4500 PLN
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1964 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск