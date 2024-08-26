Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел в короне. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел в короне. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2950 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7000 PLN. Торги состоялись 8 января 2022.

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