Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел в короне. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Орел в короне. Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1964
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел в короне. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2950 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7000 PLN. Торги состоялись 8 января 2022.
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