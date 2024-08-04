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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1964 года WK "Женщина с колосьями". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года WK "Женщина с колосьями" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года WK "Женщина с колосьями" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 13,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "Женщина с колосьями" со знаком WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7118 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 4600 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1964 "Женщина с колосьями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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