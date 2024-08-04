Пробные 10 злотых 1964 года WK "Женщина с колосьями". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "Женщина с колосьями" со знаком WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7118 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 4600 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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