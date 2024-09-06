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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1964 года "Серп и шпатель". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "Серп и шпатель" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "Серп и шпатель" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "Серп и шпатель". Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5200 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1964 "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 10 злотых 1964 "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1964 "Серп и шпатель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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