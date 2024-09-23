Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Выпуклая надпись. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Выпуклая надпись. Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 13,2 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1964
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Выпуклая надпись. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33073 проданному на аукционе Heritage Auctions за 306 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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