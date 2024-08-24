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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел без короны. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Орел без короны. Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" Орел без короны Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" Орел без короны Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (86) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел без короны. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1039 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (15)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность SP65 PCGS
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS67 GCN
Цена
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

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