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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1964 года MW "Серп и шпатель". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1964 года MW "Серп и шпатель" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1964 года MW "Серп и шпатель" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,3 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1964 года "Серп и шпатель" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3850 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20 злотых 1964 MW "Серп и шпатель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1964 "Серп и шпатель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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