Пробные 20 злотых 1964 года MW "Серп и шпатель". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1964 года "Серп и шпатель" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3850 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

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