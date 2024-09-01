Пробные монеты 20 злотых Народной Республики - Польша
20 злотых 1964 ПробныеСерп и шпатель
20 злотых 1964 ПробныеЖенщина с колосьями
20 злотых 1964 ПробныеДерево
20 злотых 1964 ПробныеНовый Завод. Плоцк, Турошув
20 злотых 1973 ПробныеДерево
20 злотых 1973 ПробныеНебоскреб и колосья
20 злотых 1974 Пробные30 лет Польской Народной Республики
20 злотых 1974 Пробные30 лет Польской Народной Республики
20 злотых 1974 Пробные30 лет Польской Народной Республики
20 злотых 1974 ПробныеМарцелий Новотко
20 злотых 1974 Пробные25 лет Совета Экономической Взаимопомощи
20 злотых 1974 Пробные25 лет Совета Экономической Взаимопомощи
20 злотых 1975 ПробныеМеждународный женский год
20 злотых 1975 ПробныеМеждународный женский год
20 злотых 1976 Пробные30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики
20 злотых 1976 Пробные30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики
20 злотых 1977 ПробныеМария Конопницкая
20 злотых 1978 ПробныеМария Конопницкая
20 злотых 1978 ПробныеПервый Польский Космонавт - Гермашевский
20 злотых 1979 ПробныеМеждународный год ребенка
20 злотых 1979 ПробныеЦентр здоровья матери
20 злотых 1980 ПробныеXXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980
20 злотых 1980 ПробныеXXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980
20 злотых 1980 Пробные50 лет фрегату "Дар Поморья"
20 злотых 1980 Пробные50 лет фрегату "Дар Поморья"
20 злотых 1980 ПробныеЛодзинское восстание 1905 года
20 злотых 1980 ПробныеБаррикадные сражения
20 злотых 1981 ПробныеКраков
20 злотых 1981 ПробныеКраков
20 злотых 1984-1986 Пробные
20 злотых 1989 Пробные