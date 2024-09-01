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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 20 злотых Народной Республики - Польша

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20 злотых 1964 Пробные

Серп и шпатель
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 MW Никель 500 0 321964 MW Медно-никель 20 0 0
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20 злотых 1964 Пробные

Женщина с колосьями
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 MW WK Никель 500 0 281964 MW WK Медно-никель 20 0 0
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20 злотых 1964 Пробные

Дерево
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 MW Никель 500 0 331964 MW Медно-никель 20 0 0
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20 злотых 1964 Пробные

Новый Завод. Плоцк, Турошув
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1964 MW Никель 500 0 331964 MW Медно-никель 20 0 1
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20 злотых 1973 Пробные

Дерево
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1973 MW Никель 500 0 321973 MW Медно-никель 16,200 0 54
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20 злотых 1973 Пробные

Небоскреб и колосья
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1973 MW Никель 500 0 311973 MW Медно-никель 13,200 0 371973 MW Медно-никель. Гурт гладкий 20 0 01973 MW Медно-никель. На гурте эллипсы и квадраты 20 0 1
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20 злотых 1974 Пробные

30 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1974 MW JMN Никель 500 0 261974 MW JMN Медно-никель 20 0 12
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20 злотых 1974 Пробные

30 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1974 MW WK Никель 500 0 301974 MW WK Медно-никель 20 0 8
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20 злотых 1974 Пробные

30 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1974 MW WK Никель 500 0 251974 MW WK Медно-никель 20 0 3
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20 злотых 1974 Пробные

Марцелий Новотко
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1974 MW Никель 500 0 311974 MW Медно-никель 20 0 34
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20 злотых 1974 Пробные

25 лет Совета Экономической Взаимопомощи
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1974 MW JMN Никель 500 0 281974 MW JMN Медно-никель 20 0 1
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20 злотых 1974 Пробные

25 лет Совета Экономической Взаимопомощи
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1974 MW JMN Никель 500 0 341974 MW JMN Медно-никель 20 0 1
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20 злотых 1975 Пробные

Международный женский год
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1975 MW AJ Никель 500 0 461975 MW AJ Медно-никель 20 0 1
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20 злотых 1975 Пробные

Международный женский год
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1975 MW Никель 500 0 281975 MW Медно-никель 20 0 1
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20 злотых 1976 Пробные

30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1976 MW JMN Никель 500 0 271976 MW JMN Медно-никель 20 0 0
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20 злотых 1976 Пробные

30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1976 MW Никель 500 0 271976 MW Медно-никель 20 0 0
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20 злотых 1977 Пробные

Мария Конопницкая
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1977 MW Никель 500 0 281977 MW Медно-никель 100 0 1
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20 злотых 1978 Пробные

Мария Конопницкая
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1978 MW Никель 500 0 331978 MW Медно-никель 100 0 1
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20 злотых 1978 Пробные

Первый Польский Космонавт - Гермашевский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1978 MW Никель 500 0 301978 MW Медно-никель 100 0 1
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20 злотых 1979 Пробные

Международный год ребенка
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 - 0 311979 MW Серебро - 4,200 0 311979 MW Медно-никель 100 - 0 0
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20 злотых 1979 Пробные

Центр здоровья матери
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 - 0 371979 MW Медно-никель - 30,000 0 25
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20 злотых 1980 Пробные

XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 351980 MW Медно-никель 100 0 2
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20 злотых 1980 Пробные

XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 331980 MW Медно-никель 100 0 1
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20 злотых 1980 Пробные

50 лет фрегату "Дар Поморья"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 371980 MW Медно-никель 20 0 3
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20 злотых 1980 Пробные

50 лет фрегату "Дар Поморья"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 251980 MW Медно-никель 20 0 1
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20 злотых 1980 Пробные

Лодзинское восстание 1905 года
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 391980 MW Медно-никель 10,000 0 41
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20 злотых 1980 Пробные

Баррикадные сражения
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 371980 MW Медно-никель 20 0 1
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20 злотых 1981 Пробные

Краков
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 - 0 271981 MW Медно-никель - 30,400 0 40
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20 злотых 1981 Пробные

Краков
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 0 301981 MW Медно-никель 20 0 0
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20 злотых 1984-1986 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1984 MW Никель 500 0 371984 MW Медно-никель - 0 01986 MW Медно-никель - 0 0
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20 злотых 1989 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1989 MW Никель 500 0 481989 MW Медно-никель - 0 451989 MW Латунь - 0 4
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