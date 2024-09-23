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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1974 года MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1974 года MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1974 года MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,0 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2466 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4400 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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