Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1974 года
для обращения
Памятные серебряные
Памятные Медно-никелевые
Пробные монеты
200 злотых 1974 MW JMN Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 34
200 злотых 1974 MW JMN Пробные 30 лет Польской Народной Республики Серебро. Гурт рубчатый
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 22
200 злотых 1974 MW JMN Пробные 30 лет Польской Народной Республики Серебро. Гурт гладкий
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 2
50 злотых 1974 MW JJ Пробные Фридерик Шопен Медно-никель. Без надписи PRÓBA
Средняя цена —
Продажи
0 1
20 злотых 1974 MW JMN Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 26
20 злотых 1974 MW JMN Пробные 30 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 12
20 злотых 1974 MW WK Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 30
20 злотых 1974 MW WK Пробные 30 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 8
20 злотых 1974 MW WK Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 240 $
Продажи
0 25
20 злотых 1974 MW WK Пробные 30 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 3
20 злотых 1974 MW JMN Пробные 25 лет Совета Экономической Взаимопомощи Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 28
20 злотых 1974 MW JMN Пробные 25 лет Совета Экономической Взаимопомощи Медно-никель
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
20 злотых 1974 MW JMN Пробные 25 лет Совета Экономической Взаимопомощи Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 34
20 злотых 1974 MW JMN Пробные 25 лет Совета Экономической Взаимопомощи Медно-никель
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
10 злотых 1974 MW AJ Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 36
10 злотых 1974 MW AJ Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Медно-никель
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 6
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