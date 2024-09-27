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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1974 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 злотых 1974
Средняя цена 35 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
20 злотых 1974 MW Марцелий Новотко
Средняя цена 110 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
5 злотых 1974 MW WJ JG Рыбак
Средняя цена 55 $
Продажи
0 284
Аверс
Реверс
5 злотых 1974 MW WJ JG Рыбак На траве
Средняя цена 200 $
Продажи
1 66
Аверс
Реверс
2 злотых 1974 MW Колосья и фрукты
Средняя цена 30 $
Продажи
0 140
Аверс
Реверс
1 злотый 1974 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
50 грошей 1974 MW
Средняя цена 250 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 грошей 1974
Средняя цена 45 $
Продажи
0 19

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
200 злотых 1974 MW JMN 30 лет Польской Народной Республики Серебро
Средняя цена 55 $
Продажи
0 151
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW Николай Коперник Серебро
Средняя цена 15 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW AJ Мария Склодовская-Кюри Серебро
Средняя цена 15 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
50 злотых 1974 MW JJ Фридерик Шопен Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 42

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
20 злотых 1974 MW JMN 25 лет Совета Экономической Взаимопомощи Медно-никель
Средняя цена 30 $
Продажи
0 16

Пробные монеты

Аверс
Реверс
200 злотых 1974 MW JMN Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
200 злотых 1974 MW JMN Пробные 30 лет Польской Народной Республики Серебро. Гурт рубчатый
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
200 злотых 1974 MW JMN Пробные 30 лет Польской Народной Республики Серебро. Гурт гладкий
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW Пробные Николай Коперник Медь
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW AJ Пробные Мария Склодовская-Кюри Никель
Средняя цена 140 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW AJ Пробные Мария Склодовская-Кюри Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW AJ Пробные Мария Склодовская-Кюри Серебро
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW AJ Пробные Мария Склодовская-Кюри Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW AJ Пробные Мария Склодовская-Кюри Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW AJ Пробные Мария Склодовская-Кюри Серебро
Средняя цена 50 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW Пробные Мария Склодовская-Кюри Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW Пробные Мария Склодовская-Кюри Серебро
Средняя цена 60 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW SW Пробные Королевский замок в Варшаве Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW SW Пробные Королевский замок в Варшаве Медь
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW SW Пробные Королевский замок в Варшаве Серебро
Средняя цена
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW SW Пробные Елена Моджеевская Никель
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
100 злотых 1974 MW SW Пробные Елена Моджеевская Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 злотых 1974 MW JJ Пробные Фридерик Шопен Медно-никель. Без надписи PRÓBA
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 злотых 1974 MW JJ Пробные Фридерик Шопен Алюминий. Без надписи PRÓBA
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 злотых 1974 MW JMN Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
20 злотых 1974 MW JMN Пробные 30 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
20 злотых 1974 MW WK Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
20 злотых 1974 MW WK Пробные 30 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
20 злотых 1974 MW WK Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 240 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
20 злотых 1974 MW WK Пробные 30 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
20 злотых 1974 MW Пробные Марцелий Новотко Никель
Средняя цена 140 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
20 злотых 1974 MW Пробные Марцелий Новотко Медно-никель
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
20 злотых 1974 MW JMN Пробные 25 лет Совета Экономической Взаимопомощи Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
20 злотых 1974 MW JMN Пробные 25 лет Совета Экономической Взаимопомощи Медно-никель
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 злотых 1974 MW JMN Пробные 25 лет Совета Экономической Взаимопомощи Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
20 злотых 1974 MW JMN Пробные 25 лет Совета Экономической Взаимопомощи Медно-никель
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1974 MW AJ Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
10 злотых 1974 MW AJ Пробные 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича Медно-никель
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 1974 MW Пробные Генрик Сенкевич Никель
Средняя цена 140 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
10 злотых 1974 MW Пробные Генрик Сенкевич Медно-никель
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 15
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