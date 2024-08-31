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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1974 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1974 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1974 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 33,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1974 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 803 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 50 грошей 1974 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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