Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1974 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 33,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1974 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 803 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 грошей 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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