50 грошей 1974 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1974 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 803 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

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