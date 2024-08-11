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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1974 года MW SW "Королевский замок в Варшаве". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1974 года MW SW "Королевский замок в Варшаве" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1974 года MW SW "Королевский замок в Варшаве" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Королевский замок в Варшаве" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 10000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (2)
  • WCN (1)
Польша 100 злотых 1974 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 100 злотых 1974 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PF62
Цена
2109 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша 100 злотых 1974 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1974 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
2525 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша 100 злотых 1974 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 100 злотых 1974 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 100 злотых 1974 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе GGN - April 21, 2001
Польша 100 злотых 1974 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1974 "Королевский замок в Варшаве" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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