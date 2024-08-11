Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1974 года MW SW "Королевский замок в Варшаве". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Королевский замок в Варшаве" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 10000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- GGN (1)
- MARCINIAK (2)
- Numimarket (2)
- WCN (1)
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
2525 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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