Пробные 100 злотых 1974 года MW SW "Королевский замок в Варшаве". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Королевский замок в Варшаве" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 10000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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