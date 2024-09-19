Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1974 года MW "Николай Коперник". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Тираж PROOF 50,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1974 года "Николай Коперник" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2665 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 440 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1974 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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