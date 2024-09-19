Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1974 года MW "Николай Коперник". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1974 года MW "Николай Коперник" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1974 года MW "Николай Коперник" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Тираж PROOF 50,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1974 года "Николай Коперник" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2665 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 440 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (2)
  • COINSNET (3)
  • Katz (5)
  • Niemczyk (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Russiancoin (6)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (10)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (8)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW "Николай Коперник" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1974 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1974 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск