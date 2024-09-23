Пробные 20 злотых 1974 года MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,1 гр
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375704 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 600 PLN. Торги состоялись 24 августа 2023.
- Все фирмы
- Bereska (1)
- MARCINIAK (4)
- Niemczyk (12)
- Numimarket (2)
- Stary Sklep (9)
- Teutoburger (2)
- WCN (3)
- Wu-eL (1)
Где продать?
Для продажи 20 злотых 1974 "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.