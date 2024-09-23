Пробные 20 злотых 1974 года MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375704 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 600 PLN. Торги состоялись 24 августа 2023.

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