Пробные 100 злотых 1974 года MW "Николай Коперник". Медь (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Николай Коперник" со знаком MW. Медь. Это медная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2650 PLN. Торги состоялись 21 ноября 1998.

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