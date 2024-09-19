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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1974 года MW "Николай Коперник". Медь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медь

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Николай Коперник" со знаком MW. Медь. Это медная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2650 PLN. Торги состоялись 21 ноября 1998.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1974 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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