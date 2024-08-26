Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1974 года MW JJ "Фридерик Шопен". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 50 злотых 1974 года MW JJ "Фридерик Шопен" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 злотых 1974 года MW JJ "Фридерик Шопен" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,75 гр
  • Чистого серебра (0,3074 oz) 9,5625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Тираж PROOF 10,375

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1974 года "Фридерик Шопен" со знаком MW JJ. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1981 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5400 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (11)
  • Coinhouse (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (2)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Russiancoin (2)
  • Stare Monety (4)
  • Stary Sklep (3)
  • Taisei (1)
  • WCN (8)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (2)
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 50 злотых 1974 MW JJ "Фридерик Шопен" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 злотых 1974 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1974 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 50 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск