Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1974 года MW SW "Елена Моджеевская". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 15,9 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Елена Моджеевская" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2152 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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