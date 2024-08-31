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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1974 года MW SW "Елена Моджеевская". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1974 года MW SW "Елена Моджеевская" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1974 года MW SW "Елена Моджеевская" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,9 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Елена Моджеевская" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2152 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 100 злотых 1974 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 100 злотых 1974 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
2204 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша 100 злотых 1974 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 100 злотых 1974 MW SW "Елена Моджеевская" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
1827 $
Цена в валюте аукциона 6400 PLN
Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 100 злотых 1974 "Елена Моджеевская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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