Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1974 года MW SW "Королевский замок в Варшаве". Медь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медь
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,2 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Королевский замок в Варшаве" со знаком MW SW. Медь. Это медная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (1)
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