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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1974 года MW "Мария Склодовская-Кюри". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1974 года MW "Мария Склодовская-Кюри" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1974 года MW "Мария Склодовская-Кюри" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,131

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 964 проданному на аукционе Coins Numismatic Barcelona за 100 EUR. Торги состоялись 11 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • CoinsNB (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Künker (1)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (5)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1974 "Мария Склодовская-Кюри" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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