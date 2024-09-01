Пробные 100 злотых 1974 года MW "Мария Склодовская-Кюри". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 964 проданному на аукционе Coins Numismatic Barcelona за 100 EUR. Торги состоялись 11 марта 2023.

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