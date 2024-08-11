Пробные 20 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5750 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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