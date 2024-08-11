Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,1 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5750 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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