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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5750 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1435 $
Цена в валюте аукциона 5750 PLN
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1141 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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