Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1974 года MW "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1974 года "Марцелий Новотко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3441 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 1974 "Марцелий Новотко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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