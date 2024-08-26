20 злотых 1974 года MW "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1974 года "Марцелий Новотко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3441 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность UNC (6) AU (1) XF (1) VF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (4) Сервис NGC (4)