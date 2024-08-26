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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1974 года MW "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 злотых 1974 года MW "Марцелий Новотко" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1974 года MW "Марцелий Новотко" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1974 года "Марцелий Новотко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3441 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность UNC
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1974 "Марцелий Новотко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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