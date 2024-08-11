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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1974 года MW "Марцелий Новотко". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1974 года MW "Марцелий Новотко" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1974 года MW "Марцелий Новотко" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "Марцелий Новотко" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Stary Sklep за 5900 PLN. Торги состоялись 12 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (14)
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1048 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1166 $
Цена в валюте аукциона 4700 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
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