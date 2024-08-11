Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1974 года MW "Марцелий Новотко". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,1 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "Марцелий Новотко" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Stary Sklep за 5900 PLN. Торги состоялись 12 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (14)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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