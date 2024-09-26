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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1974 года MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1974 года MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1974 года MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1974 года "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392404 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 740 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 740 PLN
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
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