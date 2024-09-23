Пробные 200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Серебро. Гурт рубчатый (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JMN. Серебро. Гурт рубчатый. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе WDA - MiM за 7000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

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