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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Серебро. Гурт рубчатый (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро. Гурт рубчатый

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" Серебро Гурт рубчатый - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" Серебро Гурт рубчатый - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 14,2 - 15,1 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JMN. Серебро. Гурт рубчатый. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе WDA - MiM за 7000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (1)
  • WCN (10)
  • WDA - MiM (1)
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1148 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1097 $
Цена в валюте аукциона 4300 PLN
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS60 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC DETAILS GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность UNC DETAILS ECC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1974 "30 лет Польской Народной Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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