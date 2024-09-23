Пробные 200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Серебро. Гурт рубчатый (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро. Гурт рубчатый
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 14,2 - 15,1 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JMN. Серебро. Гурт рубчатый. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе WDA - MiM за 7000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
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