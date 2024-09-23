Пробные 100 злотых 1974 года MW "Мария Склодовская-Кюри". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе WDA - MiM за 575 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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