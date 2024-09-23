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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1974 года MW "Мария Склодовская-Кюри". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1974 года MW "Мария Склодовская-Кюри" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1974 года MW "Мария Склодовская-Кюри" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 14,8 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе WDA - MiM за 575 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (4)
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  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 100 злотых 1974 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1974 "Мария Склодовская-Кюри" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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