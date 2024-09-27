Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1974 года MW AJ "Мария Склодовская-Кюри". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Тираж PROOF 50,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1974 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW AJ. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе Spink UK за 150 GBP. Торги состоялись 5 декабря 2017.
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Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Дата 18 февраля 2024
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Сохранность UNC
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Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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