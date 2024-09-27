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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1974 года MW AJ "Мария Склодовская-Кюри". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1974 года MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1974 года MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Тираж PROOF 50,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1974 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW AJ. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе Spink UK за 150 GBP. Торги состоялись 5 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Stary Sklep (3)
  • WCN (13)
  • Wójcicki (5)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1974 "Мария Склодовская-Кюри" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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