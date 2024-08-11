Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1974 года MW AJ "Мария Склодовская-Кюри". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1974 года MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1974 года MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,041

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1974 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW AJ. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2484 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 775 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • CoinsNB (1)
  • Niemczyk (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (4)
  • WCN (7)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (2)
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 100 злотых 1974 MW AJ "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1974 "Мария Склодовская-Кюри" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1974 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск