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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1974 года MW "Генрик Сенкевич". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1974 года MW "Генрик Сенкевич" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1974 года MW "Генрик Сенкевич" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1974 года "Генрик Сенкевич" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2457 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 900 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 560 PLN
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 525 PLN
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Heritage - December 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 злотых 1974 MW "Генрик Сенкевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1974 "Генрик Сенкевич" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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