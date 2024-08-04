Пробные 10 злотых 1974 года MW "Генрик Сенкевич". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1974 года "Генрик Сенкевич" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2457 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 900 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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