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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1974 года MW WJ JG "Рыбак" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1974 года MW WJ JG "Рыбак" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 злотых 1974 года MW WJ JG "Рыбак" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 46,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (284) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1974 года "Рыбак" со знаком MW WJ JG. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 GCN
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 5 злотых 1974 MW WJ JG "Рыбак" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1974 "Рыбак" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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