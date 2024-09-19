Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 14,5 гр
- Чистого серебра (0,2914 oz) 9,0625 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 13,062,041
- Тираж PROOF 6,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (151)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JMN. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Monety i Medale Romuald Sawicz за 1750 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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