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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 14,5 гр
  • Чистого серебра (0,2914 oz) 9,0625 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 13,062,041
  • Тираж PROOF 6,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (151)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JMN. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Monety i Medale Romuald Sawicz за 1750 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Numismatica Ferrarese - May 1, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1974 "30 лет Польской Народной Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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