200 злотых 1974 года MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1974 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JMN. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Monety i Medale Romuald Sawicz за 1750 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2023.

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