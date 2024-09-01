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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные серебряные 200 злотых Народной Республики - Польша

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200 злотых 1974

30 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1974 MW JMN Серебро 13,062,041 6,000 0 151
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200 злотых 1975

30 лет победы над фашизмом
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1975 MW Серебро 1,825,900 2,600 0 73
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200 злотых 1976

XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1976 MW Серебро 2,072,401 10,100 0 74
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200 злотых 1979

Мешко I
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Серебро 12,150 0 58
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200 злотых 1980

XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Серебро. Факел 32,040 0 461980 MW Серебро. Без факела 28,040 1 37
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200 злотых 1980

Болеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Серебро 12,000 0 62
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200 злотых 1980

Казимир I Восстановитель
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Серебро 12,000 0 54
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200 злотых 1981

Болеслав II Смелый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Серебро 12,000 0 49
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200 злотых 1981

Владислав I Герман
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Серебро 12,000 0 36
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200 злотых 1982

XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 MW JMN Серебро 21,000 0 41
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200 злотых 1982

Болеслав III Кривоустый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 MW EO Серебро 12,000 0 28
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200 злотых 1982-1986

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 CHI Серебро 3,000 3,650 1 1561985 CHI Серебро - 5 0 71986 CHI Серебро 32 75 0 72
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200 злотых 1983

Ян III Собеский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1983 MW SW Серебро 11,000 0 45
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200 злотых 1984

XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1984 MW SW Серебро 15,000 0 36
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200 злотых 1984

XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1984 MW Серебро 16,000 0 38
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