Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Numis Poland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,6 гр
- Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 12,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 525 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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