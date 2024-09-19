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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 200 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numis Poland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 525 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1980 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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