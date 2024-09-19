200 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 525 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

Сохранность PROOF (45) UNC (14) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) PF69 (5) PF68 (1) PF63 (6) ULTRA CAMEO (11) Сервис NGC (12)

Продавец Все фирмы

Aureo & Calicó (3)

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (2)

HERVERA (2)

InAsta (1)

Istra Numizmatika d.o.o. (1)

Münzen & Medaillen (1)

Niemczyk (6)

Numimarket (1)

Numis Poland (1)

Numisbalt (7)

Numismatica Ferrarese (1)

Pesek Auctions (1)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (2)

Soler y Llach (2)

Stare Monety (8)

Stary Sklep (3)

Teutoburger (1)

WCN (11)

Wójcicki (5)

Wu-eL (2)