Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1980 года
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Памятные золотые
Памятные серебряные
200 злотых 1980 MW XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Серебро. Факел
Средняя цена 25 $
Продажи
0 46
200 злотых 1980 MW XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Серебро. Без факела
Средняя цена 20 $
Продажи
1 37
100 злотых 1980 MW XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
0 48
Памятные Медно-никелевые
20 злотых 1980 MW XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Медно-никель
Средняя цена 25 $
Продажи
0 30
Пробные монеты
2000 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 41
2000 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Золото
Средняя цена 130 $
Продажи
0 4
2000 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Бронза
Средняя цена —
Продажи
0 0
2000 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 37
2000 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Золото
Средняя цена 570 $
Продажи
0 32
2000 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Бронза
Средняя цена —
Продажи
0 0
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Никель. Без факела
Средняя цена 75 $
Продажи
0 31
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Никель. Факел
Средняя цена 90 $
Продажи
0 30
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Серебро. Без факела
Средняя цена —
Продажи
0 0
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Серебро. Факел
Средняя цена —
Продажи
0 0
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Никель. Без факела
Средняя цена 80 $
Продажи
0 26
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Никель. Факел
Средняя цена 80 $
Продажи
0 26
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Серебро. Без факела
Средняя цена 45 $
Продажи
0 8
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Серебро. Факел
Средняя цена 65 $
Продажи
0 6
100 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Никель
Средняя цена 80 $
Продажи
0 34
100 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Серебро
Средняя цена —
Продажи
0 0
100 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 20
100 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Серебро
Средняя цена 40 $
Продажи
0 10
20 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 35
20 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Медно-никель
Средняя цена 950 $
Продажи
0 2
20 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 33
20 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Медно-никель
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 1
20 злотых 1980 MW Пробные Лодзинское восстание 1905 года Медно-никель
Средняя цена 25 $
Продажи
0 41
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