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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1980 года

для обращения

Аверс
Реверс
5 злотых 1980 MW
Средняя цена 40 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 злотых 1980 MW
Средняя цена 100 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 злотый 1980 MW
Средняя цена 50 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
20 грошей 1980 MW
Средняя цена 30 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
10 грошей 1980 MW
Средняя цена 20 $
Продажи
0 18

Памятные золотые

Аверс
Реверс
2000 злотых 1980 MW XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Золото
Средняя цена 540 $
Продажи
0 143
Аверс
Реверс
2000 злотых 1980 MW Болеслав I Храбрый Золото
Средняя цена 640 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
2000 злотых 1980 MW Казимир I Восстановитель Золото
Средняя цена 570 $
Продажи
0 34

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Серебро. Факел
Средняя цена 25 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Серебро. Без факела
Средняя цена 20 $
Продажи
1 37
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Болеслав I Храбрый Серебро
Средняя цена 60 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Казимир I Восстановитель Серебро
Средняя цена 30 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Ян Кохановский Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
1 36
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Глухарь Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
0 60

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
50 злотых 1980 MW Болеслав I Храбрый Медно-никель
Средняя цена 50 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
50 злотых 1980 MW Казимир I Восстановитель Медно-никель
Средняя цена 25 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
20 злотых 1980 MW XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Медно-никель
Средняя цена 25 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
20 злотых 1980 MW 50 лет фрегату "Дар Поморья" Медно-никель
Средняя цена 40 $
Продажи
0 28

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2000 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
2000 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Золото
Средняя цена 130 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2000 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Бронза
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2000 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2000 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Золото
Средняя цена 570 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
2000 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Бронза
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2000 злотых 1980 MW Пробные Болеслав I Храбрый Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2000 злотых 1980 MW Пробные Болеслав I Храбрый Золото
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2000 злотых 1980 MW Пробные Казимир I Восстановитель Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
2000 злотых 1980 MW Пробные Казимир I Восстановитель Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Никель. Без факела
Средняя цена 75 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Никель. Факел
Средняя цена 90 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Серебро. Без факела
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Серебро. Факел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Никель. Без факела
Средняя цена 80 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Никель. Факел
Средняя цена 80 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Серебро. Без факела
Средняя цена 45 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980 Серебро. Факел
Средняя цена 65 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные Болеслав I Храбрый Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные Болеслав I Храбрый Серебро
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные Болеслав I Храбрый Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные Болеслав I Храбрый Серебро
Средняя цена 160 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные Казимир I Восстановитель Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные Казимир I Восстановитель Серебро
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные Казимир I Восстановитель Никель
Средняя цена 140 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
200 злотых 1980 MW Пробные Казимир I Восстановитель Серебро
Средняя цена 80 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Никель
Средняя цена 80 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Серебро
Средняя цена 40 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Пробные Ян Кохановский Никель
Средняя цена 140 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Пробные Ян Кохановский Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Пробные Ян Кохановский Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Пробные Ян Кохановский Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Пробные Глухарь Никель
Средняя цена 360 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Пробные Глухарь Серебро
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Пробные Глухарь Никель
Средняя цена 190 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Пробные Глухарь Серебро
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Пробные 50 лет фрегату "Дар Поморья" Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
100 злотых 1980 MW Пробные 50 лет фрегату "Дар Поморья" Серебро
Средняя цена 45 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
50 злотых 1980 MW Пробные Болеслав I Храбрый Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
50 злотых 1980 MW Пробные Болеслав I Храбрый Медно-никель
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 злотых 1980 MW Пробные Болеслав I Храбрый Никель
Средняя цена 140 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
50 злотых 1980 MW Пробные Болеслав I Храбрый Медно-никель
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
50 злотых 1980 MW Пробные Казимир I Восстановитель Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
50 злотых 1980 MW Пробные Казимир I Восстановитель Медно-никель
Средняя цена 790 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
20 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
20 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Медно-никель
Средняя цена 950 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
20 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
20 злотых 1980 MW Пробные XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980 Медно-никель
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 злотых 1980 MW Пробные 50 лет фрегату "Дар Поморья" Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
20 злотых 1980 MW Пробные 50 лет фрегату "Дар Поморья" Медно-никель
Средняя цена 960 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
20 злотых 1980 MW Пробные 50 лет фрегату "Дар Поморья" Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
20 злотых 1980 MW Пробные 50 лет фрегату "Дар Поморья" Медно-никель
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 злотых 1980 MW Пробные Лодзинское восстание 1905 года Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
20 злотых 1980 MW Пробные Лодзинское восстание 1905 года Медно-никель
Средняя цена 25 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
20 злотых 1980 MW Пробные Баррикадные сражения Никель
Средняя цена 230 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
20 злотых 1980 MW Пробные Баррикадные сражения Медно-никель
Средняя цена 930 $
Продажи
0 1
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