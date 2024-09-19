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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,2 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1385 проданному на аукционе Stary Sklep за 7400 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
801 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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