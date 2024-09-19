Пробные 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1385 проданному на аукционе Stary Sklep за 7400 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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