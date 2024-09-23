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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 50 злотых Народной Республики - Польша

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50 злотых 1972-1974 Пробные

Фридерик Шопен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1972 MW JJ Никель 500 0 161972 MW JJ Никель. Без надписи PRÓBA - 0 01972 MW JJ Медно-никель. Без надписи PRÓBA - 0 11972 MW JJ Серебро 20 0 11974 MW JJ Медно-никель. Без надписи PRÓBA - 0 11974 MW JJ Алюминий. Без надписи PRÓBA - 0 0
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50 злотых 1972 Пробные

Фридерик Шопен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1972 MW Никель 500 - 0 151972 MW Никель. Без надписи PRÓBA - - 0 41972 MW Серебро - 14,622 0 241972 MW Серебро. Без надписи PRÓBA 20 - 0 71972 MW Бронза - - 0 01972 MW Медь - - 0 01972 MW Цинк - - 0 31972 MW Алюминий - - 0 31972 MW Медно-никель. Без надписи PRÓBA - - 0 4
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50 злотых 1979 Пробные

Мешко I
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 0 311979 MW Медно-никель 100 0 1
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50 злотых 1979 Пробные

Мешко I
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 0 321979 MW Медно-никель 100 0 1
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50 злотых 1980 Пробные

Болеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 321980 MW Медно-никель 20 0 2
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50 злотых 1980 Пробные

Болеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 351980 MW Медно-никель 20 0 4
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50 злотых 1980 Пробные

Казимир I Восстановитель
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 281980 MW Медно-никель 20 0 4
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50 злотых 1981 Пробные

Болеслав II Смелый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 0 361981 MW Медно-никель 20 0 1
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50 злотых 1981 Пробные

Владислав I Герман
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 0 311981 MW Медно-никель 20 0 0
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50 злотых 1981 Пробные

Генерал Владислав Сикорский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 0 411981 MW Медно-никель 20 0 0
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50 злотых 1981 Пробные

Всемирный день продовольствия
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 0 391981 MW Медно-никель 20 0 0
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50 злотых 1982 Пробные

Болеслав III Кривоустый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1982 MW EO Никель 500 0 371982 MW EO Медно-никель 20 0 0
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50 злотых 1983 Пробные

Ян III Собеский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1983 MW SW Никель 500 0 291983 MW SW Медно-никель 20 0 0
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50 злотых 1983 Пробные

Игнаций Лукасевич
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1983 MW SW Никель 500 0 361983 MW SW Медно-никель 20 0 0
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50 злотых 1983 Пробные

150 лет Большому театру
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1983 MW EO Никель 500 0 391983 MW EO Медно-никель 20 0 1
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