Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 50 злотых Народной Республики - Польша
50 злотых 1972-1974 ПробныеФридерик Шопен
50 злотых 1972 ПробныеФридерик Шопен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1972 MW Никель 500 - 0 151972 MW Никель. Без надписи PRÓBA - - 0 41972 MW Серебро - 14,622 0 241972 MW Серебро. Без надписи PRÓBA 20 - 0 71972 MW Бронза - - 0 01972 MW Медь - - 0 01972 MW Цинк - - 0 31972 MW Алюминий - - 0 31972 MW Медно-никель. Без надписи PRÓBA - - 0 4
50 злотых 1979 ПробныеМешко I
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1979 MW Никель 500 0 311979 MW Медно-никель 100 0 1
50 злотых 1979 ПробныеМешко I
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1979 MW Никель 500 0 321979 MW Медно-никель 100 0 1
50 злотых 1980 ПробныеБолеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1980 MW Никель 500 0 321980 MW Медно-никель 20 0 2
50 злотых 1980 ПробныеБолеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1980 MW Никель 500 0 351980 MW Медно-никель 20 0 4
50 злотых 1980 ПробныеКазимир I Восстановитель
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1980 MW Никель 500 0 281980 MW Медно-никель 20 0 4
50 злотых 1981 ПробныеБолеслав II Смелый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1981 MW Никель 500 0 361981 MW Медно-никель 20 0 1
50 злотых 1981 ПробныеВладислав I Герман
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1981 MW Никель 500 0 311981 MW Медно-никель 20 0 0
50 злотых 1981 ПробныеГенерал Владислав Сикорский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1981 MW Никель 500 0 411981 MW Медно-никель 20 0 0
50 злотых 1981 ПробныеВсемирный день продовольствия
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1981 MW Никель 500 0 391981 MW Медно-никель 20 0 0
50 злотых 1982 ПробныеБолеслав III Кривоустый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1982 MW EO Никель 500 0 371982 MW EO Медно-никель 20 0 0
50 злотых 1983 ПробныеЯн III Собеский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1983 MW SW Никель 500 0 291983 MW SW Медно-никель 20 0 0
50 злотых 1983 ПробныеИгнаций Лукасевич
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1983 MW SW Никель 500 0 361983 MW SW Медно-никель 20 0 0
50 злотых 1983 Пробные150 лет Большому театру
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1983 MW EO Никель 500 0 391983 MW EO Медно-никель 20 0 1
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