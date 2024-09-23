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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1983 года MW SW "Игнаций Лукасевич". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1983 года MW SW "Игнаций Лукасевич" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1983 года MW SW "Игнаций Лукасевич" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 11,1 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1983 года "Игнаций Лукасевич" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377526 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 540 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1983 "Игнаций Лукасевич" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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