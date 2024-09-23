Пробные 50 злотых 1983 года MW SW "Игнаций Лукасевич". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1983 года "Игнаций Лукасевич" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377526 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 540 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2023.

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